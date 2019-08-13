В прокуратурі Криму підрахували збитки від окупації півострова
|13:01 03.09.2019
|Крым
Збитки, що зазнала Україна від окупації російською Федерацією півострова Крим перевищують 1 трильйон гривень.
Про це передає УНН з посиланням на відповідь прокуратури Автономної Республіки Крим на запит.
"Згідно з отриманими в ході досудового розслідування даними, відповідно до розрахунку, проведеного ТДВ "Гільдія оцінювачів України", розмір збитків на території тимчасово окупованої території АР Крим, складає 1 трильйон 80 млрд 352 млн грн", - повідомили УНН в прокуратурі АР Крим.
Відмітимо, що збитки охоплюють обмеження доступу до використання майна, порушення майнових прав України.
"Прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у ряді кримінальних проваджень за фактами незаконного захоплення на тимчасово окупованій території півострову Крим державного майна за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни - ред.)", - додали в прокуратурі АР Крим.
Як повідомлялося раніше, Росія на території окупованого Криму “націоналізувала” понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України.
Нагадаємо, СБУ розслідує 60 справ, щодо незаконного заходження іноземних суден в порти окупованого Криму.
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