Дата наступного саміту “нормандської четвірки” поки не визначена.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи була визначена дата зустрічі за результатами консультацій в Берліні в понеділок, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Ні, поки не визначена”, — сказав він.

Зустріч в Берліні пройшла в рамках підготовки до саміту лідерів “четвірки” і реалізації Мінських домовленостей.

Росію на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков. У переговорах брав участь новий глава МЗС України Вадим Пристайко.

Представник МЗС ФРН Марія Адебар пояснила його участь в переговорах тим, що раніше він представляв Україну саме в якості радника президента.

Як повідомлялося раніше, радники лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія, — ред.) завершили у понеділок пізно ввечері переговори в Берліні.