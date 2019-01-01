На Одещині затримали іноземця за розбої - він виявився засудженим у "справі 2 травня"

12:01 03.09.2019   Украина

Одеські правоохоронці затримали іноземця, підозрюваного у замаху на вбивство та розбої. Раніше він був засуджений як учасник масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, але звільнений судом з-під варти.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Одеської області, передає Укрінформ.

"Озброєний рушницею чоловік на трасі «Київ-Одеса» обстріляв «Mitsubishi Pajero», а через декілька годин скоїв розбійний напад на відділення «Нової пошти» в селі Нерубайське. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначили в поліції.

Слідством установлено, що зловмисник, побачивши на узбіччі автошляху Київ-Одеса припаркований позашляховик, здійснив по ньому кілька пострілів з рушниці, поранивши водія, який, попри це, зміг поїхати геть. Того ж дня у селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення «Нової пошти». Погрожуючи працівниці установи та вистріливши у стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч грн і втік.

Поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових заходів і затримали зловмисника. Він виявився 39-річним громадянином сусідньої держави, який зараз проживає в Одесі. Раніше він відбував покарання у себе на батьківщині - за грабежі та крадіжки.

Крім того, іноземець має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі, але перебував на іспитовому терміні.

Надавати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою та пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився. Поліцією розглядається декілька версій подій, зокрема й убивство з метою заволодіння автотранспортом. Чоловіка упізнали обоє потерпілих, а з місця його проживання вилучені речові докази, які підтверджують причетність до злочинів.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред’явлення йому підозри за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Законодавством передбачена санкція за подібні злочини до 15 років позбавлення волі.



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