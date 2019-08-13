Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария

11:41 03.09.2019   Грузия

«Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра.

Заявление об этом сделал председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в центральном офисе «Грузинской мечты» после заседания политсовета партии и большинства, передает Грузия Online.

Георгий Гахария занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера с 13 ноября 2017 года. Он также является секретарем Совета национальной безопасности.

В период с 27 ноября 2016 по 13 ноября 2017 года Георгий Гахария был министром экономики и устойчивого развития Грузии, до этого возглавлял Экономический совет, а также занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

Следует отметить, что отставку Георгия Гахария уже третий месяц требует общественность на акции протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за жесткий разгон акции протеста, в результате чего пострадали более 200 человек, а три человека потеряли глаз в результате применения резиновых пуль полицейскими.

Также стало известно, что пост министра ВД Грузии займет Вахтанг Гомелаури (глава СГБ), а должность главы Минобороны - Ираклий Гарибашвили (бывший глава МВД и бывший премьер).



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