«Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру Георгия Гахария на пост премьер-министра.

Заявление об этом сделал председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в центральном офисе «Грузинской мечты» после заседания политсовета партии и большинства, передает Грузия Online.



Георгий Гахария занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера с 13 ноября 2017 года. Он также является секретарем Совета национальной безопасности.



В период с 27 ноября 2016 по 13 ноября 2017 года Георгий Гахария был министром экономики и устойчивого развития Грузии, до этого возглавлял Экономический совет, а также занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.



Следует отметить, что отставку Георгия Гахария уже третий месяц требует общественность на акции протеста перед зданием парламента. Его считают ответственным за жесткий разгон акции протеста, в результате чего пострадали более 200 человек, а три человека потеряли глаз в результате применения резиновых пуль полицейскими.



Также стало известно, что пост министра ВД Грузии займет Вахтанг Гомелаури (глава СГБ), а должность главы Минобороны - Ираклий Гарибашвили (бывший глава МВД и бывший премьер).