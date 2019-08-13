Власть не защищает украинцев в оккупированном Крыму: обращение активистов

11:21 03.09.2019   Крым

Активисты в Киеве призывают власти Украины принять меры по защите прав этнических украинцев в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в обращении «Таврической гуманитарной платформы», пишет сайт «Крым.Реалии», передает Информационное Сопротивление.

В своем обращении активисты отметили, что российские власти применяют в Крыму «информационно-психологическое давление на носителей украинской идентичности, а также заводят уголовные дела и угрожают судом».

В частности, активисты призывают МИД Украины «активизировать работу по оперативному реагированию на нарушения прав и свобод человека в Крыму», Министерство культуры Украины «разработать программу мероприятий для защиты прав общины этнических украинцев, которые проживают на полуострове».

«Призываем Министерство образования и науки Украины заказать НАН Украины, Институту украиноведения МОН Украины, Таврическому национальному университету им. В.И. Вернадского подготовить академические издания истории Крыма и истории украинской общины полуострова», – говорится в обращении.

Также активисты рекомендуют Кабинету министров Украины срочно обеспечить юридическую передачу здания, в котором расположен собор Владимира и Ольги (ПЦУ) в Симферополе, а также ввести национальные и инициировать международные санкции к лицам, которые нарушают права человека в Крыму.

Пока украинские официальные ведомства не отреагировала на это обращение.



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