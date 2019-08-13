До України збираються прибути американські сенатори, яким заборонили в’їзд до Росії

11:01 03.09.2019   Украина

До України збираються прибути два американські сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії.

«Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном поїдемо до України, Сербії та Косова цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й продовжуваному діалогу між Белградом і Приштиною», – написав Мерфі у Twitter, передає Радіо Свобода

Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.

Член сенатського комітету із закордонних справ Мерфі назвав цей крок «потенційно небезпечним моментом для тендітних відносин наших двох націй».

Міністерство закордонних справ Росії назвало заборони на в’їзд відповіддю на «обмеження стосовно значної кількості членів Ради Федерації», верхньої палати російського парламенту.

Відносини між Вашингтоном та Москвою залишаються напруженими через низку питань, включно з російською агресією в Україні, ймовірним втручанням Кремля в американські вибори президента та участю в конфлікті в Сирії.



Ще на цю тему:

12:21 03.09.2019
США выделят Украине 250 млн долларов военной помощи только при условии успешной борьбы с коррупцией
17:11 01.09.2019
"Удивительная победа": министр США оценил газовое соглашение с Украиной и Польшей
08:11 01.09.2019
Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю
15:21 30.08.2019
Через 2 недели украинские экипажи «Айлендов» завершат обучение в США
10:21 30.08.2019
Замість Трампа до Польщі відправиться віце-президент Майк Пенс
10:01 30.08.2019
США підтримують новий Кабінет міністрів в прагненні до відновлення територіальної цілісності України
08:31 30.08.2019
США найближчим часом планують вирішити питання про розмір військової допомоги Україні
08:21 30.08.2019
Пентагон вважає, що військову допомогу Україні слід продовжувати — Politico
11:00 29.08.2019
Трамп перевірятиме програми військової допомоги Україні
21:21 28.08.2019
Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви
18:21 28.08.2019
США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки
10:21 28.08.2019
Болтон не виключає можливість участі США у «нормандському форматі»
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 03.09.2019
Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
19:50 02.09.2019
Российская новая ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ - вице-премьер
19:40 02.09.2019
ЮВО: Специалисты оснащенного «Искандерами» ракетного соединения занимаются боевой учебой на полигоне
19:20 02.09.2019
ЮВО: Штурмовики на Кубани провели воздушные бои с условным противником на предельно малых высотах
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 03.09.2019
Анкара может приобрести у РФ еще С-400, если не удастся закупить американские ЗРС Patriot - Чавушоглу
08:30 03.09.2019
Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
Всі новини країни
Украина Украина
13:01 03.09.2019
В прокуратурі Криму підрахували збитки від окупації півострова
12:21 03.09.2019
США выделят Украине 250 млн долларов военной помощи только при условии успешной борьбы с коррупцией
12:01 03.09.2019
На Одещині затримали іноземця за розбої - він виявився засудженим у "справі 2 травня"
11:21 03.09.2019
Власть не защищает украинцев в оккупированном Крыму: обращение активистов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд