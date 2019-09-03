В 2019 году прекратился таможенный эксперимент, из-за этого объемы строительства дорог по всей Одесской области существенно отличаются от прошлого года. Сейчас в планах только 4 дороги регионального значения.

Об этом стало известно из отчета директора департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрия Радулова, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

На 2019 год было запланировано 1 млрд 200 млн грн на строительство дорог, фактически сейчас использовали только половину - 600 млн гривен.

По словам Дмитрия Радулова, такая тенденция связана с прекращением таможенного эксперимента, с которого за 2 года на область поступило 3,1 млрд грн.

Дорожный фонд появился в 2018 году, но средства с него шли на содержание дорог местного значения. Сейчас Служба автомобильных дорог запланировала строительство четырех дорог, которые у нас в приоритете. Это Хаджибейский лиман, дорога Р-33, Т-1610 вдоль побережья, которая пролегает через Белгород-Днестровский район, а также дорога Желтый Яр - Приморское, - отметил Дмитрий Радулов.

Отметим, что в этом году также запланированы завершающие работы на трассе Одесса-Рени.

Напомним, что в июле этого года трассу Одесса–Рени в направлении Бухареста обустраивали автономными светильниками с альтернативными источниками энергии. Новые источники света появились на пешеходных переходах - они не потребляют электроэнергию от электросети и самостоятельно включаются с наступлением сумерек.