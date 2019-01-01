На Херсонщині третій рік поспіль відкривають кримськотатарські класи

09:45 03.09.2019   Украина

Цього року в селищі Новоолексіївка Херсонської області відкрили ще один клас з викладанням кримськотатарською мовою.

“Класи з викладанням кримськотатарською мовою у нас в школі відкриваються вже третій рік поспіль. Кримськотатарська мова та література вивчається у школі з першого по 11-тий клас, охоплені всі учні”, – зазначив у коментарі для IPC-Генічеськ директор Новоолексіївської загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів №1 Ленур Люманов, передає Новый Визит.

За його даними, у школі навчаються 645 учнів, з них 360 дітей – із родин кримських татар. У початкових класах з кримськотатарською мовою навчання – близько 50-ти учнів. 11 дітей цього року пішли у клас з кримськотатарською мовою навчання. 

Новоолексіївська школа № 1 – єдина на материковій України, де кримськотатарську мову та літературу викладають для учнів з першого по 11-ий клас як предмет.

Як повідомила IPC-Генічеськ заступниця голови Генічеської районної державної адміністрації Гульнара Бекірова, у початкових класах Новоолексіївської школи № 2 кримськотатарська мова та література запроваджена як предмет. За її словами, ініціативу місцевої адміністрації підтримали батьки, і з цього року здобудувачі освіти Нової української школи вчитимуть кримськотатарську.

Крім того, Гульнара Бекірова проінформувала, що у школах в населених пунктах, де компактно проживають кримські татари, кримськотатарська мова та література викладається факультативно.

“На мою думку, там, де компактно проживають кримські татари, це і Новоолексіїївка, і Рикове, Азовське, Щасливцеве, – обов’язково необхідно вводити кримськотатарську мову та літературу як предмет. Будемо працювати в цьому напрямку, будемо обговорювати це із батьками”, – відзначила заступниця голови місцевої адміністрації.



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