Глави МЗС України та Німеччини провели неофіційну зустріч у Берліні
|08:15 03.09.2019
|Украина
У Берліні відбулася зустріч глав зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Німеччини Хайко Мааса.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини у Twitter, передає УНН.
"Міністр закордонних справ Хайко Маас сьогодні неформально зустрівся зі своїм майбутнім українським колегою Вадимом Пристайком в Берліні", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства ФРН.
Раніше український МЗС повідомив, що Пристайко сьогодні прибув з Варшави до Берліна, де повинен взяти участь в переговорах щодо майбутньої зустрічі на вищому рівні в нормандської форматі.
Як повідомлялося раніше, новий міністр закордонних справ України здійснив перші закордонні візити.
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