У Берліні відбулася зустріч глав зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Німеччини Хайко Мааса.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Німеччини у Twitter, передає УНН.

"Міністр закордонних справ Хайко Маас сьогодні неформально зустрівся зі своїм майбутнім українським колегою Вадимом Пристайком в Берліні", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства ФРН.

Раніше український МЗС повідомив, що Пристайко сьогодні прибув з Варшави до Берліна, де повинен взяти участь в переговорах щодо майбутньої зустрічі на вищому рівні в нормандської форматі.

Як повідомлялося раніше, новий міністр закордонних справ України здійснив перші закордонні візити.