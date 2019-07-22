Турция допускает возможность приобрести у РФ дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) C-400, если Анкаре не удастся договориться с США о поставках ЗРС Patriot .

Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, передают Интерфакс-Украина.

"Если мы сможем купить у США, то мы купим системы Patriot, а если у нас не выйдет, то мы купим еще С-400", - приводят СМИ слова министра, сказанные на форуме в городе Блед в Словении.

Кроме того, Чавушоглу заявил, что в данный момент Турция и Россия не обсуждают возможную покупку российских истребителей Су-35 и Су-57.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.