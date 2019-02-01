Президент Владимир Зеленский дал поручение о передаче в концессию госстивидоров морских портов Ольвия и Херсон до конца текущего года.

Как сообщает ЦТС, об этом Зеленский заявил сегодня, 2 сентября, на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов.

"Провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов Ольвия и Херсон. Срок: до 1 января 2020 года. Ответственный - министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий", - зачитал поручение Владимир Зеленский.

По информации ЦТС, пилотные конкурсы, будут проведены по действующему концессионному законодательству.

Напомним, что 8 августа президент Украины анонсировал принятие нового закона о концессиях этой осенью. "Осенью мы примем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором", - объявил он во время визита в Турцию.

29 августа Владимир Омелян, находясь последний день в должности министра инфраструктуры Украины, заявил, что МИУ утвердило решение о начале конкурса на передачу в концессию госстивидоров портов Ольвия и Херсон. "В ближайшее время соответствующие объявления о начале тендера будут размещены публично", - заявил теперь уже экс-министр.

14 августа Кабинет министров утвердил условия передачи в концессию госстивидоров портов Ольвия и Херсон.

По данным Мининфраструктуры, предварительно на участие в концессионных конкурсах подано около 20 заявок от иностранных и украинских компаний.

На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает чуть более трех месяцев. С победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: Министерство инфраструктуры Украины, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Для увеличения числа потенциальных участников конкурса требование о необходимости опыта работы с грузами в портовой отрасли расширили, включив в допустимый опыт всю номенклатуру грузов. Также в рамках реализации концессионного проекта предполагается переходной период сроком до двух лет на протяжении которых концессионер сможет подготовить и согласовать непосредственно инвестпроект, оформить лицензии и другие необходимые разрешительные документы, провести инвентаризацию имущества, передающегося в концессию.

Основные условия пилотных концессионных проектов: обязательные инвестиции в развитие обоих портов в размере порядка 60 млн долларов для проекта в Ольвии и 8 млн долларов - для проекта в Херсоне, выделение средств в размере не менее 5% от объема капитальных инвестиций (CapEx) на развитие транспортной инфраструктуры городов, в которых расположены порты и соблюдение социальных обязательств перед сотрудниками предприятий, которые передаются в концессию. Кроме этого ожидается значительный рост грузооборота и увеличений отчислений в местные бюджеты.