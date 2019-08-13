Український політв'язень, один із чотирьох засуджених у «севастопольській справі Хізб ут-Тахрір» Ферат Сайфуллаєв написав листа активістам української діаспори в Латвії.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда, передавши копію листа.

«Радий отримати вашого листа, красиву листівку і привітання (з 36-річчям, яке він відзначив 21 липня - ред.). Дякую вам за увагу, приділений час для організації підтримки, а також за інформування та опис подій, що відбуваються», - написав Сайфуллаєв.

Він також передав українським активістам у Латвії найщиріші побажання.

Ферат Сайфуллаєв народився 1983 році в Ташкенті. Його сім'я переїхала до Криму й оселилася в селищі Орлине під Севастополем, коли він навчався у другому класі. Після закінчення школи закінчив сімферопольську філію Київського економічного університету за спеціальністю «менеджмент», одружений, виховує двох дочок і сина.

Сайфуллаєва заарештували 2 квітня 2015 року - він став четвертим фігурантом «севастопольської справи Хізб ут-Тахрір» (крім нього - Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Нурі Примов), з якої в Криму почалося переслідування кримських татар і мусульман.

Півтора року в Ростові-на-Дону тривали слідство й судовий процес. 7 вересня 2016 року Ферата Сайфуллаєва засудили до п'яти років колонії загального режиму. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політв'язнем у зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання.

Сейфуллаєв відбуває покарання у ВК-17. Поштова адреса: вул. Трудових Резервів, 125. Омутнинськ, Кіровська обл. Росія, 612744.