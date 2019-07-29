Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
|09:30 03.09.2019
|Греция
Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що Туреччина може продовжувати діяти як порушник спокою в регіоні, але Греція не має наміру відповідати тим же.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Свою заяву Дендіас зробив на тлі триваючої ескалації напруженості з Туреччиною, через кілька годин після того, як грецькі ЗМІ показали фотографію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана перед картою, на якій зображена майже половина Егейського моря і територія до східного узбережжя Криту як така, що належить Туреччині.
Відкинувши фотографію як"піар-трюк", Дендіас сказав, що "такі витівки просто встановлюють імідж Туреччини як лиходія".
"Кордони держав визначаються не якоюсь картою, яку вирішує намалювати якесь міністерство, а на основі міжнародного права", - сказав міністр.
Дендіас також поклав відповідальність на Туреччину за триваючі порушення виключної економічної зони Кіпру в її пошуках родовищ вуглеводнів.
"Кіпр є незалежною державою ЄС. Очевидно, що Туреччина порушує суверенні права Республіки Кіпр. Ми сподіваємося, що Туреччина стане на правильний шлях", - сказав він.
Ще на цю тему:
Північна Македонія заборонила використання символу македонців на виконання угоди з Грецією
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
У Греції призначили новий уряд
Партия премьера Греции проиграет досрочные выборы - опрос
Ципрас просит президента Греции распустить парламент