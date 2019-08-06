Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині

08:30 03.09.2019   Турция

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сфотографувався на тлі карті, на якій зображена майже половина Егейського моря і територія до східного узбережжя Криту як така, що належить Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Protothema.

На фотографії Ердоган робить запис у книзі почесних гостей в Університеті національної оборони в Стамбулі, де він взяв участь в заходах на вихідних.

На карті позаду нього вказані морські кордони Туреччини, що тягнуться через грецькі острови східного і південно-східного Егейського моря і навіть частина Криту.

На карті міститься напис "Туреччина, блакитна батьківщина" і вказана площа в 462 000 квадратних кілометрів, яку Анкара вважає своєю.



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