Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що в московському СІЗО Лефортово прийняли передачі для 24-х українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів.

Про це написав у Facebook, передає НВ.

«Тільки що з Вікторією Івлєвою провели операцію по встановленню особистостей громадян України, які перебувають в СІЗО „Лефортово“. Принесли передачі. І їх прийняли, що вже само по собі є великою удачею. Взяли для 24 моряків і 8 наших засуджених, серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сізоновіч», — написав він.

При цьому Цимбалюк допустив, що список може бути неповний і «незрозуміло, де Сенцов».

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Україна і Росія почали процес обміну полоненими. Зокрема інформацію про це поширив на своїй сторінці в Facebook новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Главред Ехо Москви Олексій Венедиктов заявляв, що літак зі звільненими українцями повинен прилетіти в Київ рано вранці 30 серпня.

Крим. Реалії повідомило, що утримувані в РФ українські моряки вже прибули в Україну.

У той же час прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила що «складний процес переговорів з обміну заручників триває» і закликала «не поширювати неперевірену інформацію».

В Офісі президента України заявили, що процес обміну ще не завершений.