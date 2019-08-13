Оккупационные власти Крыма предлагает Ирану доступ к портам полуострова, чтобы избежать санкций со стороны Запада в отношении экспорта нефти.



Об этом сообщил российским СМИ высокопоставленный представитель Кремлевской администрации в аннексированном регионе, передает Информационное Сопротивление.



Георгий Мурадов, заместитель премьер-министра правительства России по вопросам Крыма, заявил, что Крым «посылает сигналы» о сотрудничестве с Ираном «с учетом антииранской политики Соединенных Штатов».

«Например, Иран может использовать наши портовые средства для транспортировки нефти», — сказал Мурадов государственному агентству ТАСС. «Иран может воспользоваться нашими возможностями судоходства, речными морскими каналами и транспортировать нефть через Волго-Донской канал, через Крым, к Черному морю», — сказал Мурадов в интервью.

Ранее Мурадов заявил, что оккупированный Крым все-таки хочет получить днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу из Украины.