Крым хочет дружить с Ираном – на почве «общей ненависти» к США
|08:45 03.09.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма предлагает Ирану доступ к портам полуострова, чтобы избежать санкций со стороны Запада в отношении экспорта нефти.
Об этом сообщил российским СМИ высокопоставленный представитель Кремлевской администрации в аннексированном регионе, передает Информационное Сопротивление.
Георгий Мурадов, заместитель премьер-министра правительства России по вопросам Крыма, заявил, что Крым «посылает сигналы» о сотрудничестве с Ираном «с учетом антииранской политики Соединенных Штатов».
«Например, Иран может использовать наши портовые средства для транспортировки нефти», — сказал Мурадов государственному агентству ТАСС. «Иран может воспользоваться нашими возможностями судоходства, речными морскими каналами и транспортировать нефть через Волго-Донской канал, через Крым, к Черному морю», — сказал Мурадов в интервью.
Ранее Мурадов заявил, что оккупированный Крым все-таки хочет получить днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу из Украины.
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