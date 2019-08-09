Российская ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя.

Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", – сказал он в интервью газете Ведомости, передает Военное.РФ.

По его словам, из-за срывов "Роскосмоса" по "Ангаре" было потеряно много времени.

Ракеты-носители типа "Ангара" считаются экологичными, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн.

В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего – "Ангара-А3", тяжелого – "Ангара-А5", а также повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".

Ракеты легкого класса "Ангара-1.2ПП" и тяжелого класса "Ангара-А5" впервые запустили с космодрома Плесецк в 2014 году.

В марте 2019 года стало известно, что Центр Хруничева и Минобороны РФ заключили контракт на изготовление ракет "Ангара-А5" для пусков с космодрома Плесецк в 2019–2022 годах и с космодрома Восточный – в период до 2025 года.

В июне в СМИ появилась информация, что ПО "Полет" отстает от производственных сроков 2019 года по программе создания ракет "Ангара".