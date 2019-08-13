Севастопольский государственный университет заключит соглашение с Минтрансом РФ о признании в области подготовки членов экипажей морских судов.

Об этом сообщает пресс-служба СевГУ, пишет Судостроение.Инфо.



Данный факт означает то, что выпускники университета, получившие дипломы в 2019 году, получат морские квалификационные документы без прохождения квалификационных испытаний в течение одного года после выпуска.



Напомним, что университет наделен полномочиями по подготовке членов экипажей морских судов по программам высшего профессионального и среднего профессионального образования.