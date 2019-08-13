Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
|19:30 02.09.2019
|Крым
Севастопольский государственный университет заключит соглашение с Минтрансом РФ о признании в области подготовки членов экипажей морских судов.
Об этом сообщает пресс-служба СевГУ, пишет Судостроение.Инфо.
Данный факт означает то, что выпускники университета, получившие дипломы в 2019 году, получат морские квалификационные документы без прохождения квалификационных испытаний в течение одного года после выпуска.
Напомним, что университет наделен полномочиями по подготовке членов экипажей морских судов по программам высшего профессионального и среднего профессионального образования.
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