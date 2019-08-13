Внутренне перемещенные лица из аннексированного Крыма могут обратиться в украинские региональные прокуратуры для Skype-связи с Прокуратурой Автономной Республики Крым.

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишут Крым.Реалии.

В частности, отметили в ведомстве, подобные обращения могут поступать из прокуратур Одесской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

Отмечается, что крымчане смогут использовать такой способ связи в случае выявления нарушений конституционных прав и свобод переселенцев из Крыма и Севастополя и фактов нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

24 января 2018 года Прокуратура АРК запустила новые услуги для анонимных сообщений о фактах совершения нарушений прав человека на аннексированном Россией полуострове – электронную форму на сайте и онлайн-видеосвязь через Skype.

Тогда на официальном сайте прокуратуры создали электронную форму для анонимных сообщений о фактах нарушения прав крымчан, совершении против них военных преступлений и преступлений против человечности. Услуга онлайн-видеосвязи с прокуратурой через Skype работает каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 13:00 часов.

В марте 2019 года председатель миссии ООН по правам человека в Украине​ Фиона Фрейзер заявила, что Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику в аннексированном Крыму.