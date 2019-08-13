Крымчане могут обратиться в Прокуратуру АРК по Skype

19:10 02.09.2019   Крым

Внутренне перемещенные лица из аннексированного Крыма могут обратиться в украинские региональные прокуратуры для Skype-связи с Прокуратурой Автономной Республики Крым. 

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишут Крым.Реалии.

В частности, отметили в ведомстве, подобные обращения могут поступать из прокуратур Одесской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

Отмечается, что крымчане смогут использовать такой способ связи в случае выявления нарушений конституционных прав и свобод переселенцев из Крыма и Севастополя и фактов нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

24 января 2018 года Прокуратура АРК запустила новые услуги для анонимных сообщений о фактах совершения нарушений прав человека на аннексированном Россией полуострове – электронную форму на сайте и онлайн-видеосвязь через Skype.

Тогда на официальном сайте прокуратуры создали электронную форму для анонимных сообщений о фактах нарушения прав крымчан, совершении против них военных преступлений и преступлений против человечности. Услуга онлайн-видеосвязи с прокуратурой через Skype работает каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 13:00 часов.

В марте 2019 года председатель миссии ООН по правам человека в Украине​ Фиона Фрейзер заявила, что Россия продолжает подавлять свободу выражения мысли и критику в аннексированном Крыму.



Ще на цю тему:

16:01 30.08.2019
В Севастополе «суд» оштрафовал верующих за пение и молебен в парке
17:20 27.08.2019
Приехавшего в оккупированный Крым продвигать идею «ценности мира» блогера арестовала полиция
12:20 23.08.2019
Україна розповіла в ООН про утиски на тимчасово окупованих Росією територіях
08:51 20.08.2019
Новий Кабмін має негайно взятися за вирішення проблем прав дітей в окупованому Криму - Кулеба
10:40 15.08.2019
Оккупированный Крым - лидер по лишению родительских прав за жестокое обращение с детьми
10:00 15.08.2019
Британія в ООН заявляє про утиски прав українців в окупованому Криму
11:25 12.08.2019
Правозахисники закликали писати листи політв'язню Балуху
13:12 06.08.2019
За I полугодие 2019 года зафиксировано 36 случаев незаконных этапирований политзаключенных Крыма – КРЦ
09:20 26.07.2019
Україна нагадує місії ОБСЄ про можливість дистанційного моніторингу ситуації в Криму
08:00 24.07.2019
У Криму порушено справу проти жителя Судака за ухилення від служби в армії окупантів
09:21 23.07.2019
Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Павлу Грибу
14:00 19.07.2019
Україна в ОБСЄ: Крим залишається "сірою зоною" у сфері прав людини
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
19:20 02.09.2019
ЮВО: Штурмовики на Кубани провели воздушные бои с условным противником на предельно малых высотах
18:40 02.09.2019
В Египте умер посол России
17:40 02.09.2019
Российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов
16:00 02.09.2019
В России поломали китайский беспилотник / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
16:51 01.09.2019
Анкара може розробити власний план для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату
08:21 01.09.2019
Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 02.09.2019
Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
19:10 02.09.2019
Крымчане могут обратиться в Прокуратуру АРК по Skype
19:00 02.09.2019
Названо кількість підприємств, які Росія “націоналізувала” в анексованому Криму
18:20 02.09.2019
270 школярів з Криму провели літо в мілітаризованому таборі Юнармії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд