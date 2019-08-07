Оккупанты заявляют о почти 6 млн туристов отдохнувших в Крыму с начала года
|21:00 02.09.2019
|Крым
Число туристов, посетивших оккупированный Крым, к концу лета составило 5,8 млн человек.
Об этом на своей странице «Контакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.
«Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», – сообщил Аксенов.
Он добавил, что 58% отдыхающих приехали на полуостров по мосту через Керченский пролив, около 900 тысяч человек прибыли с Украины. Средний уровень загрузки средств размещения – 70%, в ряде регионов – более 95%.
По состоянию на 1 августа в оккупированном Крыму отдохнули 4 млн туристов. Поток туристов в Крым в 2018 году побил рекордные показатели постсоветского периода. В прошлом году полуостров посетили 6 млн 164 тыс туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода 2017 года.
Оккупанты ожидают, что при сохранении тенденции в 2019 году в Крыму число туристов достигнет 7,5 млн человек.
Ще на цю тему:
Оккупированный Крым в Дамаске заключило контракты на $250 млн
Сборы транспортного и земельного налогов в Севастополе выросли
Оккупанты в 2020 году опробуют в Крыму "инициативное бюджетирование"
Ялтинская компания не заплатила 9 млн рублей налогов
Оккупанты считают, что соглашение о сотрудничестве с Южной Осетией поспособствует расширению международных связей
Симферополю обещают дать более 3,3 млрд рублей на ремонт 50 дорог
Оккупанты заявляют о двукратном "росте товарооборота Крыма с зарубежными странами "
Оккупанты заявили, что каждый турист пополнил бюджет оккупированного Крыма на 420 рублей
Оккупанты заявляют о росте объема инвестиций в "крымскую СЭЗ" на 30%