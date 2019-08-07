Оккупанты заявляют о почти 6 млн туристов отдохнувших в Крыму с начала года

21:00 02.09.2019   Крым

Число туристов, посетивших оккупированный Крым, к концу лета составило 5,8 млн человек. 

Об этом на своей странице «Контакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», – сообщил Аксенов.

Он добавил, что 58% отдыхающих приехали на полуостров по мосту через Керченский пролив, около 900 тысяч человек прибыли с Украины. Средний уровень загрузки средств размещения – 70%, в ряде регионов – более 95%. 

По состоянию на 1 августа в оккупированном Крыму отдохнули 4 млн туристов. Поток туристов в Крым в 2018 году побил рекордные показатели постсоветского периода. В прошлом году полуостров посетили 6 млн 164 тыс туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода 2017 года. 

Оккупанты ожидают, что при сохранении тенденции в 2019 году в Крыму число туристов достигнет 7,5 млн человек.



Ще на цю тему:

14:20 02.09.2019
Оккупированный Крым в Дамаске заключило контракты на $250 млн
18:20 29.08.2019
В оккупированном Севастополе статус резидентов СЭЗ имеют 426 налогоплательщиков
17:40 29.08.2019
Сборы транспортного и земельного налогов в Севастополе выросли
15:20 29.08.2019
Оккупанты в 2020 году опробуют в Крыму "инициативное бюджетирование"
13:00 27.08.2019
Оккупированный Крым примет участие в российском нацпроекте "Экология"
09:20 27.08.2019
Бюджет оккупированного Севастополя урезали на несколько миллиардов рублей
20:20 23.08.2019
Ялтинская компания не заплатила 9 млн рублей налогов
18:40 09.08.2019
Оккупанты считают, что соглашение о сотрудничестве с Южной Осетией поспособствует расширению международных связей
10:40 07.08.2019
Симферополю обещают дать более 3,3 млрд рублей на ремонт 50 дорог
17:00 01.08.2019
Оккупанты заявляют о двукратном "росте товарооборота Крыма с зарубежными странами "
08:40 30.07.2019
Оккупанты заявили, что каждый турист пополнил бюджет оккупированного Крыма на 420 рублей
14:40 24.07.2019
Оккупанты заявляют о росте объема инвестиций в "крымскую СЭЗ" на 30%
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
19:50 02.09.2019
Российская новая ракета не соответствует требованиям Минобороны РФ - вице-премьер
19:40 02.09.2019
ЮВО: Специалисты оснащенного «Искандерами» ракетного соединения занимаются боевой учебой на полигоне
19:20 02.09.2019
ЮВО: Штурмовики на Кубани провели воздушные бои с условным противником на предельно малых высотах
18:40 02.09.2019
В Египте умер посол России
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:40 02.09.2019
ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
Всі новини країни
Турция Турция
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
16:51 01.09.2019
Анкара може розробити власний план для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату
08:21 01.09.2019
Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 02.09.2019
Оккупанты заявляют о почти 6 млн туристов отдохнувших в Крыму с начала года
20:20 02.09.2019
СМИ: Россия свозит в оккупированный Крыма опасные вещества из Сирии
20:00 02.09.2019
Дамбу на Северо-Крымом канале обещают достроить в 2020 году
19:30 02.09.2019
Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд