Число туристов, посетивших оккупированный Крым, к концу лета составило 5,8 млн человек.

Об этом на своей странице «Контакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 миллионам: 5 миллионов 800 тысяч по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году», – сообщил Аксенов.

Он добавил, что 58% отдыхающих приехали на полуостров по мосту через Керченский пролив, около 900 тысяч человек прибыли с Украины. Средний уровень загрузки средств размещения – 70%, в ряде регионов – более 95%.

По состоянию на 1 августа в оккупированном Крыму отдохнули 4 млн туристов. Поток туристов в Крым в 2018 году побил рекордные показатели постсоветского периода. В прошлом году полуостров посетили 6 млн 164 тыс туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода 2017 года.

Оккупанты ожидают, что при сохранении тенденции в 2019 году в Крыму число туристов достигнет 7,5 млн человек.