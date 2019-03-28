ЕС инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

20:40 02.09.2019   Румыния

Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует 363,3 млн в строительство моста через Дунай в городе Брэила, расположенном недалеко от границы с Молдовой и Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Проект также предусматривает строительство соединительных дорог для улучшения транспортных связей в черноморском регионе Румынии.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам политики соседства, переговоров по расширению и региональной политики, сказал: "Этот проект, финансируемый ЕС, явно улучшит качество жизни в регионе, сокращая дорожные поездки и тому подобное. Способствуя сообщению с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет активизировать отношения ЕС с его соседями".

Проект, который является частью трансъевропейский транспортной сети, улучшит сообщение между севером страны, городом Тулча, дельтой Дуная и портом Констанца на юге.

В это время транспортирования может осуществляться только мостом Джурджень - Ваду-Оий (88 км к югу от Браилы), либо на пароме из Браилы и Галац.

Переправа на пароме обычно закрыта зимой и весной из-за льда, туманов или бурь. Новый мост обеспечит быструю альтернативу с сокращением время путешествия примерно на 50 минут. Проект должен быть завершен к концу 2023 года.



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