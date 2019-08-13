СМИ: Россия свозит в оккупированный Крыма опасные вещества из Сирии

20:20 02.09.2019   Крым

Экологическая обстановка в районе завода «Крымский титан» на территории оккупированного полуострова ухудшается из-за переработки вывезенных из Сирии фосфатов, в которых содержится уран. 

Новые доказательства данного факта появились в статье Financial Times «Москва собирает свои военные трофеи в Сирии», о чем сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, пишет Главком.

«По данным издания, государственный завод по производству удобрений близ города Хомс взят под полный контроль российских наемников. Таким образом Кремль получил доступ к одним из крупнейших в мире запасов фосфатов, необходимых для производства удобрений. В этом же году россияне также заключили контракт на управление портом Тартус, что дает им возможность свободно и без каких-либо ограничений заниматься вывозом фосфатов», – говорится в сообщении.

«Отмечу, что особенность сирийских фосфатов заключается в том, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности урана в количестве 300 г на метрическую тонну. А данный показатель значительно превышает допустимые нормы», – пишет Коваленко.

По его словам, теперь не нужно удивляться, что экологическая обстановка в оккупированном Крыму снова стала темой №1.

«Ведь при больших нагрузках и нарушении технологического процесса, в том числе связанного с отсутствием воды, таких последствий не избежать. Но разве оккупантов состояние экологии и здоровье местного населения должны волновать, когда для них полуостров - это не более чем военная база и химический (а теперь ещё и радиоактивный) отстойник», – резюмировал Коваленко. 



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