Дамбу на Северо-Крымом канале обещают достроить в 2020 году

20:00 02.09.2019   Крым

Дамбу на Северо-Крымском канале, неподалеку от административной границы с Херсонской областью, обещают достроить в 2020 году. 

Об этом говорится в ответе Государственного агентства водных ресурсов Украины на информационный запрос Крым.Реалии.

«Учитывая повышение минимальной заработной платы, инфляции и нестабильность ценообразования на рынке строительных и горюче-смазочных материалов и их доставки к объекту, а также в соответствии с рекомендациями Министерства финансов и Государственной аудиторской службы Украины, до конца 2019 года планируется осуществить корректировку проектной документации и приведения сметной документации в соответствие с актуальными цен и завершить строительство в 2020 году», – говорится в документе.

При этом в Госводагентстве добавили, что в течение 2017-2018 годов средств из государственного бюджета на достройку дамбы не выделялось, «что привело к постепенному росту стоимости незавершенных работ». При этом в ведомстве не уточнили почему в этот период не проводилось финансирование.

Ранее начальник управления Северо-Крымского канала Александр Шевченко рассказал, что дамба на Северо-Крымском канале, недалеко от административной границы с Крымом, не достроена на 7%, строительные работы «заморожены» с 2016 года из-за отсутствия финансирования​.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупациии полуострова.

В июне 2019 года спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крым не нуждается в возобновлении поставок воды из Днепра.



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