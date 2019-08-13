Гвардейская ракетная Оршанская орденов Суворова и Кутузова II степени ракетная бригада Южного военного округа, дислоцированная на Кубани, встречает День российской гвардии в полевых условиях за боевой учебой на полигоне.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки военнослужащие ракетного соединения ЮВО приняли участие в двусторонних командно-штабных учениях войск округа и, в данный момент, завершив марш по пересеченной местности, прибыли в пункт постоянной дислокации, сообщаео пресс-служба Минобороны России.

В ходе марша военнослужащие отработали не менее 10 учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, развертывание комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям.

Во время совершения марша представители командования военного округа оценили способность командиров принимать самостоятельные решения в различных условиях обстановки, а также практические навыки расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» по подготовке их к стрельбе и выполнению электронных пусков ракет.

В мероприятиях приняло участие более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.