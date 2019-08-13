Летчики штурмовиков Су-25СМ3 авиационной эскадрильи Южного военного округа провели воздушный бой с условным противником на высотах от 150 до 3000 м в небе над Краснодарским краем.

По плану боевого применения, в районе авиационного полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Всего совершено около 25 вылетов в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На высотах от 150 до 3000 м и на скоростях от 300 до 800 км/ч летчиками отработаны сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова и др.

Основная задача полетов – отработка огневой поддержки группировок наземных войск в различных видах боя и уничтожения критически важных объектов в их интересах, а также выполнение наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

Данные занятия являются одним из этапов летной подготовки, в ходе которого экипажи повышают навыки пилотирования при скрытном перемещении, совершении маневра по уклонению от атаки истребителей в условиях активного радиоэлектронного подавления.