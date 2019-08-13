Росія на території окупованого Криму “націоналізувала” понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України.

Про це повідомили у прокуратурі АР Криму у відповіді на запит УНН.

“У прокуратурі зібрано докази незаконної „націоналізації“ Російською Федерацією більш ніж 4000 підприємств, установ та організацій, що перебували в державний власності України”, — повідомили в прокуратурі АР Крим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після окупації півострову російська влада привласнила майно державних підприємств та установ України у Криму.

Серед захопленого були, зокрема 18 газових родовищ та інше майно “Нафтогазу” на півострові, бази відпочинку та дитячі табори, зокрема “Артек”, десантні кораблі, підводні човни та ін. За попередніми оцінками було захоплене майно понад 300 державних підприємств.