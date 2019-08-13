Названо кількість підприємств, які Росія “націоналізувала” в анексованому Криму
|19:00 02.09.2019
|Крым
Росія на території окупованого Криму “націоналізувала” понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України.
Про це повідомили у прокуратурі АР Криму у відповіді на запит УНН.
“У прокуратурі зібрано докази незаконної „націоналізації“ Російською Федерацією більш ніж 4000 підприємств, установ та організацій, що перебували в державний власності України”, — повідомили в прокуратурі АР Крим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після окупації півострову російська влада привласнила майно державних підприємств та установ України у Криму.
Серед захопленого були, зокрема 18 газових родовищ та інше майно “Нафтогазу” на півострові, бази відпочинку та дитячі табори, зокрема “Артек”, десантні кораблі, підводні човни та ін. За попередніми оцінками було захоплене майно понад 300 державних підприємств.
Ще на цю тему:
СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
В аннексированном Крыму закрыли ещё восемь пляжей для купания
Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма остановил работу цеха из-за очередного выброса
Больше половины туристов приехали в оккупированный Крым на автомобилях и мотоциклах
Керченский рыбколхоз разорится, так и не дождавшись замены "Норду"
Оккупанты из-за долгов не пустили за границу 25 тысяч крымчан
В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила
Оккупированный Крым побил рекорд по росту ипотечного долга