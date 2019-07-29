В Египте умер посол России

18:40 02.09.2019   Россия

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о том, что в Каире умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко.

Причину смерти дипломата не называют, передают в понедельник российские государственные агентства, пишет ZN,UA.

Отмечается, что Кирпиченко умер в каирской больнице на 69 году жизни.

Причину смерти дипломата не называют.

Кирпиченко народився в 1951 році. У різні роки він очолював російські дипломатичні місії в ОАЕ, Лівії, Сирії. З 2011 року обіймав посаду посла Росії в Єгипті і за сумісництвом повноважного представника при Лізі арабських держав.



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