Колишнього президента Криму після інсульту ввели в кому

18:00 02.09.2019   Крым

Експрезидент Криму Юрій Мєшков 1 вересня переніс інсульт та перебуває у штучній комі. 

Про це повідомив проросійський громадський активіст в Криму Сергій Акімов, передає Главком з посиланням на «Крим.Реалії».

«У нього був інсульт. Зараз він перебуває в Туреччині. Його ввели у штучну кому. Сьогодні об 11:00 зйого повинні почати з неї виводити. А як далі буде – подивимося», – сказав Акімов.

Раніше донька Юрія Мєшкова Маріанна на своїй сторінці в Facebook написала, що у її батька стався інсульт.

Юрій Мєшков був першим президентом Республіки Крим у 1994-1995 роках, поки ця посада не була скасована Верховною Радою України. Після того він проживав у Москві у вигнанні. У 2011 році повернувся в Крим, проте згодом суд заборонив йому в'їзд в Україну.

Після анексії Росією півострова знову повернувся в Сімферополь і намагався потрапити в політичне життя окупаційної адміністрації.

Мєшков був відомий своїми одіозними антиукраїнськими заявами та публічною підтримкою анексії. Проте в кінці лютого 2019 року почав критикувати російську владу за «зраду» під час анексії. 



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