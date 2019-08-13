270 школярів з окупованого Криму влітку перебували в мілітаризованих таборі Юнармії.

Про це повідомляється на сайті «Кримпатріотцентра», пише Центр журналістських розслідувань.

Як повідомляє Крімская правозахисна група, табір організували в смт. Заозерне на базі дитячого оздоровчого центру «Червоні вітрила».

«Протягом 21 дня учасники працювали в профільних гуртках по армійському справі, тактиці та стратегії військових дій», – йдеться в повідомленні.

На сайті також зазначено, що діти під час зміни розбиралися в тонкощах будови сучасної стрілецької зброї та отримали навички техніки безпеки.

«На майданчиках зміни працювали досвідчені наставники і керівники. Серед них кадрові офіцери Міністерства оборони Російської Федерації, прославлені військові, актив ДОСААФ, Російського Союзу ветеранів і Русской общины Крыма», – пише сайт.

Фото з відкриття та закриття зміни також опубліковані на сайті оздоровчого закладу і на сторінці «Юнармія Крим» ВКонтакте.

Ще один табір юнармейцев організували в євпаторійському санаторії «Здравниця», повідомляється на сторінці клубу Патріот ВКонтакте. Інформацію про табір також опублікував телеканал «Звезда».

Кримська правозахисна група нагадує, що пропаганда служби в армії-окупанта на території Криму порушує міжнародне гуманітарне право і є військовим злочином відповідно до ст.51 ІV Женевської конвенції «Про захист цивільного населення під час війни».