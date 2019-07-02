Российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов

17:40 02.09.2019   Россия

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. 

Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров, пишет Крыминформ.

«Авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а первый и четвертый — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — сказал Шокуров.

В первом квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционные убытки российских перевозчиков в 2018 году составили около 54 млрд рублей.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики и ГосНИИ гражданской авиации.

Как отметили опрошенные эксперты, базовые факторы, создающие убытки, —высокая стоимость авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер — компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

В пресс-службе минфина сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.



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