В Крыму пройдет первая книжная ярмарка крымскотатарской книги / Видео
|17:20 02.09.2019
|Крым
15 сентября в Симферополе состоится первая в истории крымскотатарская книжная ярмарка, на которой представят художественную и детскую литературу.
Как сообщает Сrimean Тatars, гостей ярмарки ждут встречи с писателями и автограф-сессии, выступления артистов и угощения, а для самых маленьких посетителей организуют веселые развлечения. Вход свободный, пишет ATR.
Организаторы мероприятия — женский журнал Nenkecan, Qaradeniz Production, банкетный зал Yeşil Ada.
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