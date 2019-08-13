15 сентября в Симферополе состоится первая в истории крымскотатарская книжная ярмарка, на которой представят художественную и детскую литературу.

Как сообщает Сrimean Тatars, гостей ярмарки ждут встречи с писателями и автограф-сессии, выступления артистов и угощения, а для самых маленьких посетителей организуют веселые развлечения. Вход свободный, пишет ATR.

Организаторы мероприятия — женский журнал Nenkecan, Qaradeniz Production, банкетный зал Yeşil Ada.