РФ засудила 59 мешканців Криму за відмову проходити строкову службу
|17:00 02.09.2019
|Крым
Росія притягнули до кримінальної відповідальності 59 осіб в окупованому Криму за відмову служити в російських збройних силах.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру АР Крим.
"Встановлено, що в період з 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада... притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. На даний час - 59", - повідомили в прокуратурі АР Криму.
Також Росія призвала на строкову військову службу понад 12 тисяч 200 мешканців Криму, на даний - час понад 17 тисяч.
Нагадаємо, в Криму навесні 2019 року пройшла 9-та призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб (Крим - 2800, Севастополь - 600).
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