Прем'єр Грузії подав у відставку

16:40 02.09.2019   Грузия

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Для мене це була велика честь і водночас велика відповідальність. Я був і буду членом команди "Грузинської мрії" та відданим солдатом нашої країни. Я хочу подякувати своїм попередникам і побажати їм успіхів з майбутнім прем’єр-міністром", - написав Бахтадзе у своєму Facebook.

Відповідно до конституції, повноваження прем'єр-міністра припиняються, як тільки він подає у відставку, але уряд продовжить свою роботу до призначення нового прем'єр-міністра.

Мамука Бахтадзе був затверджений парламентом Грузії 20 червня 2018 року.

Очільник парламентської більшості Грузії Гія Вольський заявляє, що ім'я нового прем'єра оголосять 3 вересня, після засідань політради і парламентської більшості.

За інформацією ЗМІ, на посаді прем'єр-міністра Мамуку Бахтадзе змінить нині чинний міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, а на посаду глави МВС повернеться Іраклій Гарібашвілі, який вже керував цим відомством кілька років тому.

Як повідомили агентству поінформовані особи, офіційну заяву з приводу змін в Кабміні буде зроблено, імовірно, на наступному тижні.

Нагадаємо, відставки Гахарії вимагали протестувальники в Тбілісі. У заворушеннях 20-21 червня біля парламенту Грузії постраждали 240 осіб, зокрема 80 правоохоронців.

Гахарію звинувачували у надмірному застосуванні сили правоохоронцями: поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та стріляла гумовими кулями.

Прокуратура Грузії кваліфікувала спробу штурму парламенту як спробу перевороту.



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