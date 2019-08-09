В России поломали китайский беспилотник / Фото
|16:00 02.09.2019
|Россия
На авиасалоне МАКС-2019 посетители сломали модель китайского ударного БПЛА Wing Loong II.
От нагрузки у дрона сломались все стойки шасси, пишет сайт Крылья.
XIV Международный авиационно-космический салон, проходивший в период с 27 августа по 01 сентября 2019 года.
Фото с сайта Крылья
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