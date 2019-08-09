На авиасалоне МАКС-2019 посетители сломали модель китайского ударного БПЛА Wing Loong II.

От нагрузки у дрона сломались все стойки шасси, пишет сайт Крылья.

XIV Международный авиационно-космический салон, проходивший в период с 27 августа по 01 сентября 2019 года.

Фото с сайта Крылья