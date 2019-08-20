ALIANCA (NEZHA) завантажується пшеніцею в окупаваній Феодосії / Фото

16:20 02.09.2019   Крым

ALIANCA (NEZHA) прийшло в феодосійський порт під прапором Камеруну. 

Судно змушено було нещодавно зняти прапор Того, під яким, за даними бази Еквазіс, ходило останні 18 років. Порушник став до причалу на завантаження приблизно 4000 тонн пшениці кримського врожаю 2019 року, повідомляє myrotvorets.news.

ALIANCA (New-name NEZHA, IMO: 7392593, MMSI: 613003579, Call Sign: TJMC35, Flag: Cameroon [CM]) доставила в Тріполі (Ліван) кримське зерно врожаю 2019 року, яке було завантажено в закритому порту Керч та вивезено з порушенням Державного кордону України, та знов направилась до узбережжя окупованого Криму.

Рейс ALIANCA (NEZHA) Керч-Тріполі в публікації:

ALIANCA (new-name NEZHA) доставляє зерно з окупованого Криму в Ліван

21.08.2019 після проходу Босфором у Чорне море капітан судна ALIANCA (NEZHA) вимкнув AIS. Ця спроба приховати незаконний судозахід в закритий кримський порт означає що капітан усвідомлює незаконність своїх дій, відповідно в кримінальному провадженні, яке здійснюється щодо нього українськими правоохоронними органами, його провина має бути кваліфікована як прямий умисел.

Судно-порушник ALIANCA (NEZHA) зайшло в порт Феодосія ввечері 26.08.2019. Ми бачимо судно на скріншотах від 28 серпня.

Виділено судно ALIANCA (NEZHA).

29.08.2019 в порту було зроблено ряд фотографій і викладено в мережу. На двох із них ми бачимо судна, які стоять біля причалів порту Феодосія, серед них ALIANCA (NEZHA).

ALIANCA (NEZHA) на фото стоїть ліворуч.

На наступному рисунку ALIANCA (NEZHA) виділена жовтим кольором.

Для ідентифікації ALIANCA (NEZHA) було використано фото з порталу МарінТрафік.

30-31 серпня та вранці 1 вересня ALIANCA (NEZHA) стоїть біля причалу закритого порту Феодосія. По скріншотам ми бачимо, що воно завантантажується, тому що змінюється осадка судна.

AIS порушника ALIANCA (NEZHA) залишається вимкненим.

База судозаходів в порти РФ показує, що судно в російських портах не було.

Судно-порушник ALIANCA (NEZHA), яке з липня перейшло під юрисдикцію Камеруну, продовжує порушувати Державний кордон України вже під новим прапором. 

Фото МиротворецNews



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