В Одессе, 1 сентября в Военно-морском лицее, который в 14-м году вышел из оккупированного Крыма, стартовал новый учебный год.

В торжественном построении по случаю «первого звонка» приняли участие руководство ВМС ВС Украины, ветераны, волонтеры, военное духовенство, родные и друзья. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает Черноморская безопасность.

Первый замкомандующего ВМСУ контр-адмиралом Алексей Неижпапа отметил, что в этом году Военно-морскому лицею исполняется 10 лет. Он подчеркнул, что лицей почти в полном составе был передислоцирован в 2014 году в Одессу и «продолжил учебно-воспитательный процесс.

Адмирал заверил, что сознательный выбор вступить и учиться в Военно-морском лицее предоставит хорошую возможность каждому лицеисту уже в недалеком будущем составить основу офицерского корпуса флота, ведь, как показывает практика, большинство выпускников лицея продолжают дальнейшее обучение в Институте Военно-Морских Сил ВС Украины.

Отметим, что трехлетнее обучение в лицее проиходит с углубленным изучением английского языка по стандартам НАТО STANAG 6001, что дает возможность получить сертификаты СМР1 и СМР2 и проходить обучение за рубежом. Так, курсанты Института ВМС НУ «ОМА», выпускники Военно-морского лицея с СМР сертификатами, проходят обучение в военных учебных заведениях Англии и Италии.

В Военно-морском лицее в этом учебном году будет увеличено количество часов по предметам, необходимым для сдачи ВНО в военные вузы, а также в программу обучения войдут занятия на тренажере навигационного мостика, на котором лицеисты смогут отрабатывать навыки маневрирования корабля.

Фото с сайта Черноморская безопасность