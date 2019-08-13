Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота страні-агрессорав ходе учений совершили электронные пуски по крылатым ракетам условного противника.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что расчеты ЗРПК «Панцирь» Черноморского флота оккупантов, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне аннексированного Крымского полуострова, отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника. Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, с различными параметрами скорости полёта и высоты, для усложнения поражения целей боевыми расчетам ЗРПК.

По данным пресс-службы, расчеты успешно выполнили задачу, поразив цели благодаря особенностям комбинированного ракетно-пушечного вооружения «Панциря». Также в ходе учения личный состав провел тренировку по защите своих позиций от нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Были отработаны задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, проникших на территорию военного объекта.

С 26 по 31 августа на территории Южного военного округа прошли масштабные учения, в которых приняло участие свыше 8 тысяч военнослужащих и более 2,5 тысяч единиц военной техники. Подразделения ЧФ, принимавшие в них участие, вернулись в пункты постоянной дислокации.