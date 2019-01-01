Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі

11:30 02.09.2019   Армения

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія", який прямував з Єревана до Москви, здійснив посадку в аеропорту Тбілісі через неполадки, пов'язані з електропостачанням.

Про це повідомляє портал News.am з посиланням на Комітет цивільної авіації Вірменії, пише Укрінформ.

"Літак Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія", що здійснював рейс Єреван-Москва, був змушений здійснити посадку в аеропорту Тбілісі через неполадки, пов'язані з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

У Комітеті додали, що 118 пасажирів і екіпаж літака не постраждали.

Пізніше в авіакомпанії заявили, що вживають всіх можливих заходів для усунення технічної несправності та забезпечення безпечного польоту пасажирів, обговорюється також питання надання резервного літака.



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