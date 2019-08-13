Для Азово-Черноморского бассейна разработают проект среднего траулера-сейнера
|15:00 02.09.2019
|Россия
Минпромторг России открывает опытно-конструкторскую работу на разработку проекта среднего рыболовного рефрижераторного траулера-сейнера (СРТС) для Азово-Черноморского бассейна.
Соответствующий открытый конкурс министерство объявило 30 августа, пишет Sudostroenie.info.
Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в процедуре принимаются до 24 сентября, подведение итогов назначено на 8 октября.
Стоимость работ оценивается в 69 млн рублей. Из них 30 млн рублей предполагается заплатить в 2019 году и 39 млн рублей в 2020 году.
Победителю конкурса предстоит разработать технический проект судна с получением одобрения РМРС, а также рабочее-конструкторскую документацию на СРТС.
Длина судна должна составлять 38,4 м, ширина – 10,0 м, осадка - 3,6 м, мощность главного двигателя – не менее 1290 кВт.
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