Минпромторг России открывает опытно-конструкторскую работу на разработку проекта среднего рыболовного рефрижераторного траулера-сейнера (СРТС) для Азово-Черноморского бассейна.

Соответствующий открытый конкурс министерство объявило 30 августа, пишет Sudostroenie.info.



Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в процедуре принимаются до 24 сентября, подведение итогов назначено на 8 октября.



Стоимость работ оценивается в 69 млн рублей. Из них 30 млн рублей предполагается заплатить в 2019 году и 39 млн рублей в 2020 году.



Победителю конкурса предстоит разработать технический проект судна с получением одобрения РМРС, а также рабочее-конструкторскую документацию на СРТС.



Длина судна должна составлять 38,4 м, ширина – 10,0 м, осадка - 3,6 м, мощность главного двигателя – не менее 1290 кВт.