Голова МЗС Ірану їде до Росії говорити про ядерну угоду й ситуацію в Перській затоці

14:40 02.09.2019   Россия

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф 2 вересня їде до столиці Росії Москви для зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. 

Вони планують обговорити ситуацію в Перській затоці й майбутнє ядерної угоди 2015 року, передає Радіо Свобода.

Серед інших питань порядку денного – Сирія, Афганістан, Ємен й розширення «торговельної та економічної співпраці», анонсувала речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.



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