Оккупированный Крым в Дамаске заключило контракты на $250 млн
|14:20 02.09.2019
|Крым
Представители "Министерства экономики" оккупированного Крыма на 61-й Дамасской международной ярмарке заключили контракты с сирийскими компаниями на $250 млн, оплата будет производиться в национальных валютах.
Об этом сообщил глава совета крымской "Торгово-промышленной палаты" Владимир Клименко, пишет ТАСС.
"С самого открытия на ярмарке были представители Минэкономики Крыма. По предварительным данным, они заключили контракты с сирийскими компаниями на $250 млн", - сказал Клименко. По его словам, стороны, в частности, договорились о поставках в Сирию высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающей и горной промышленности, а из Сирии на комбинат в Армянске будут поставлять медную руду и фосфаты.
По данным организаторов, помимо оккупированного Крыма, который отправил в Дамаск самую представительную делегацию из России, на ярмарку приехали представители других российских регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Мордовии. Если два года назад на выставке были представители всего двух компаний из РФ, то сейчас в Дамаске свои достижения представили уже 16 российских предприятий.
61-я Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента Сирии Башара Асада с 28 августа по 6 сентября 2019 года. Выставка, которая ведет свою историю с 1954 года, со временем стала крупнейшей на Ближнем Востоке, однако с началом кризиса в 2011 году ее проведение было приостановлено. Ярмарка возобновилась в 2017 году.
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