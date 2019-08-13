Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
|13:40 02.09.2019
|Молдова
Премьер-министр Майя Санду говорит, что важно, чтобы до конца октября был избран генеральный прокурор.
Санду ожидает, что на конкурс по отбору главы Генпрокуратуры подадут документы и лица с гражданством Республики Молдова, работающие за рубежом, передает point.md.
"Мы надеемся, что на конкурсе появятся, в конце концов, прокуроры с гражданством Республики Молдова, которые работают в других государствах. Например, мы знаем, что в Румынии есть граждане Республики Молдова, которые занимают должности прокурора. Мы знаем, что в Соединенных Штатах, например, есть федеральные прокуроры, которые имеют гражданство Республики Молдова. Я не знаю, подадут ли эти люди заявку, но мы хотим побудить их участвовать, чтобы у нас был больший выбор, и мы могли бы выбрать кого-то подходящего”, - заявила Майя Санду в эфире одной из передач на TVR Moldova.
Напомним, что в молдавском законе предусмотрено, что должность главного прокурора не могут занимать граждане других стран.
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