Премьер-министр Майя Санду говорит, что важно, чтобы до конца октября был избран генеральный прокурор.

Санду ожидает, что на конкурс по отбору главы Генпрокуратуры подадут документы и лица с гражданством Республики Молдова, работающие за рубежом, передает point.md.

"Мы надеемся, что на конкурсе появятся, в конце концов, прокуроры с гражданством Республики Молдова, которые работают в других государствах. Например, мы знаем, что в Румынии есть граждане Республики Молдова, которые занимают должности прокурора. Мы знаем, что в Соединенных Штатах, например, есть федеральные прокуроры, которые имеют гражданство Республики Молдова. Я не знаю, подадут ли эти люди заявку, но мы хотим побудить их участвовать, чтобы у нас был больший выбор, и мы могли бы выбрать кого-то подходящего”, - заявила Майя Санду в эфире одной из передач на TVR Moldova.

Напомним, что в молдавском законе предусмотрено, что должность главного прокурора не могут занимать граждане других стран.