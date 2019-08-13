Новое ЧП на «Крымском Титане»: у детей вновь появились симптомы отравления

13:00 02.09.2019   Крым

В оккупированном Россией Крыму жители Армянска снова заметили ухудшение экологической обстановки.

Запах химикатов появился 29 августа. При этом оккупационные власти пытаются скрыть проблемы, передает группа Информационное сопротивление со ссылкой на«Крым.Реалии».

По словам местных жителей, воздух продолжает воздействовать и на растения.

«Выбросы небольшими порциями идут постоянно. У меня окна квартиры стоят ночью на проветривании, запах ощущается. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, приблизительно в пять утра, у меня под окном моментально «сгорели» розы», – рассказала она.

При этом у детей вновь появились симптомы отравления: сыпь, кашель, жжение в глазах. Усугубляются симптомы в вечернее время и в ночное.

«Есть запах серы и сладковатый привкус во рту. Приезжие в ужасе, спрашивают, что у нас тут происходит, потому что у них за три дня состояние ухудшилось. У многих обостряются хронические заболевания, они чувствуют, что здесь что-то не так. Точно такой же жирный налет в подъезде, на окнах, на машинах. Насколько мне известно – я не знаю, правда или нет – приостановили в связи с выбросами какой-то цех, потому что люди опять начали жаловаться, возмущаться», – говорит одна из активисток.

Общественный активист и поклонник политики России в Крыму Сергей Акимов уверен, что ситуация вышла из-под контроля.

«То, что остановлен цех один «Крымского титана», – мы понимаем, что власти не справляются с ситуацией. Пока не будет запущен Северо-Крымский канал, не будет толку никакого… Пока не будет запущен канал, будет погибать и Армянск, и север Крыма. Решения никакого на сегодняшний день нет по заводу «Крымский титан». Сегодня 99% жителей Армянска с удовольствием бы уехали, но квартиры там никто не покупает – а местным ничего не остается делать, как жить там», – заявил он.

Химик-биолог Одесского национального университета имени Мечникова Владислав Балинский напоминил, что российские власти Крыма только увеличивают мощность завода «Крымский титан».

«Мы видим, что повышаются темпы производства, причем к 2020 году их планируют повысить чуть ли не в два раза. Это все на фоне нарушения технологических процессов, которые явно связаны с нехваткой воды. Поскольку речь идет о соотношении полезного продукта к побочным, загрязняющим вещества 1 к 10 примерно, то естественно, что имеет место очень значительный прирост загрязняющих веществ», – отметил он.



Ще на цю тему:

19:00 02.09.2019
Названо кількість підприємств, які Росія “націоналізувала” в анексованому Криму
14:31 31.08.2019
СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму
19:41 30.08.2019
Министр экологии оккупантов устроил показуху с пробами воздуха в Армянске
19:21 30.08.2019
В аннексированном Крыму отремонтируют причал за 174,7 млн руб.
19:01 30.08.2019
В аннексированном Крыму закрыли ещё восемь пляжей для купания
20:00 29.08.2019
Завод «Титан» на севере оккупированного Крыма остановил работу цеха из-за очередного выброса
16:20 29.08.2019
Больше половины туристов приехали в оккупированный Крым на автомобилях и мотоциклах
14:00 29.08.2019
Керченский рыбколхоз разорится, так и не дождавшись замены "Норду"
17:20 23.08.2019
Оккупанты из-за долгов не пустили за границу 25 тысяч крымчан
15:40 23.08.2019
В Крыму выявлен случай заболевания лихорадкой Западного Нила
14:40 23.08.2019
Оккупированный Крым побил рекорд по росту ипотечного долга
13:20 23.08.2019
Незаконные раскопки: Археологи нашли в Крыму редкое захоронение сарматского младенца
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
19:20 02.09.2019
ЮВО: Штурмовики на Кубани провели воздушные бои с условным противником на предельно малых высотах
18:40 02.09.2019
В Египте умер посол России
17:40 02.09.2019
Российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов
16:00 02.09.2019
В России поломали китайский беспилотник / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
16:51 01.09.2019
Анкара може розробити власний план для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату
08:21 01.09.2019
Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 02.09.2019
Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
19:10 02.09.2019
Крымчане могут обратиться в Прокуратуру АРК по Skype
19:00 02.09.2019
Названо кількість підприємств, які Росія “націоналізувала” в анексованому Криму
18:20 02.09.2019
270 школярів з Криму провели літо в мілітаризованому таборі Юнармії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд