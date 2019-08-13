Завербованого в окупованому Криму українця засудили до дев'яти років позбавлення волі
|12:40 02.09.2019
|Крым
Співробітник оборонного підприємства збирав розвіддані про український ОПК для російської розвідки.
Агента Головного управління Міноборони Росії (екс-ГРУ) засудили до дев'яти років позбавлення волі, пише ZN.UA.
Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього співробітника концерну "Укроборонпром" винним у державній зраді, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
За даними слідства, мешканець Запоріжжя був завербований російськими спецслужбами у 2014 році під час відвідування анексованого Криму. Контррозвідка СБУ задокументувала, що засуджений за грошову винагороду збирав інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і суспільно-політичну обстановку в Запоріжжі. Інформацію він передавав через електронні канали зв'язку, а також безпосередньо кураторам під час візитів до Росії, Білорусі і анексуваного Криму.
Шпигуна затримали при перетині кордону. У нього вилучили карту microSD із розвідданими.
У ході досудового слідства агент обвинувачений визнав свою провину і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку було передано до суд для винесення вироку. Агента засудили за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).
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