Співробітник оборонного підприємства збирав розвіддані про український ОПК для російської розвідки.

Агента Головного управління Міноборони Росії (екс-ГРУ) засудили до дев'яти років позбавлення волі, пише ZN.UA.

Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього співробітника концерну "Укроборонпром" винним у державній зраді, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, мешканець Запоріжжя був завербований російськими спецслужбами у 2014 році під час відвідування анексованого Криму. Контррозвідка СБУ задокументувала, що засуджений за грошову винагороду збирав інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і суспільно-політичну обстановку в Запоріжжі. Інформацію він передавав через електронні канали зв'язку, а також безпосередньо кураторам під час візитів до Росії, Білорусі і анексуваного Криму.

Шпигуна затримали при перетині кордону. У нього вилучили карту microSD із розвідданими.

У ході досудового слідства агент обвинувачений визнав свою провину і підписав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку було передано до суд для винесення вироку. Агента засудили за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).