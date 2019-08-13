В России утверждена стратегия развития морской деятельности
|13:20 02.09.2019
|Россия
30 августа премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года.
Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, документ, внесённый Минобороны России, отличается от предыдущей версии наличием целевых показателей, сообщает СудостроениеInfo.
Предполагается, что реализация целей и задач Стратегии позволит укрепить позиции страны в ряду ведущих морских держав, добиться устойчивого развития основных направлений морской деятельности.
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