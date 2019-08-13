30 августа премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года.



Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, документ, внесённый Минобороны России, отличается от предыдущей версии наличием целевых показателей, сообщает СудостроениеInfo.



Предполагается, что реализация целей и задач Стратегии позволит укрепить позиции страны в ряду ведущих морских держав, добиться устойчивого развития основных направлений морской деятельности.