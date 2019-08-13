ЮВО: В Каспийской флотилии новый противодиверсионный катер
|14:00 02.09.2019
|Россия
30 августа в Махачкале главком ВМФ адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере "Юнармеец Дагестана" типа "Грачонок".
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны России, катер вошел в состав Каспийской флотилии, пишет Судостроение.Инфо.
В ходе церемонии, прошедшей в пункте базирования соединения надводных кораблей Каспийской флотилии, адмирал вручил флаг командиру противодиверсионного катера старшине 1 статьи Реману Алирзаеву.
Приемный акт на десятый "Грачонок", построенный на Зеленодольском заводе им. Горького, был подписан 22 августа.
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):
Разработчик проекта — КБ "Вымпел".
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
Вооружение:
- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;
- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;
- ПЗРК "Игла";
- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";
- навигационная радиолокационная станция МР-231;
- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;
- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").
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