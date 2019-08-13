30 августа в Махачкале главком ВМФ адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере "Юнармеец Дагестана" типа "Грачонок".



Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны России, катер вошел в состав Каспийской флотилии, пишет Судостроение.Инфо.



В ходе церемонии, прошедшей в пункте базирования соединения надводных кораблей Каспийской флотилии, адмирал вручил флаг командиру противодиверсионного катера старшине 1 статьи Реману Алирзаеву.



Приемный акт на десятый "Грачонок", построенный на Зеленодольском заводе им. Горького, был подписан 22 августа.



Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):



Разработчик проекта — КБ "Вымпел".



Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м

Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м

Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.



Вооружение:



- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;

- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;

- ПЗРК "Игла";

- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";

- навигационная радиолокационная станция МР-231;

- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;

- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").