ЮВО: В Каспийской флотилии новый противодиверсионный катер

14:00 02.09.2019   Россия

30 августа в Махачкале главком ВМФ адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии подъема Андреевского флага на противодиверсионном катере "Юнармеец Дагестана" типа "Грачонок".
 
Как отмечается в сообщении пресс-службы Минобороны России, катер вошел в состав Каспийской флотилии, пишет Судостроение.Инфо.
 
В ходе церемонии, прошедшей в пункте базирования соединения надводных кораблей Каспийской флотилии, адмирал вручил флаг командиру противодиверсионного катера старшине 1 статьи Реману Алирзаеву.
 
Приемный акт на десятый "Грачонок", построенный на Зеленодольском заводе им. Горького, был подписан 22 августа.
 
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):
 
Разработчик проекта — КБ "Вымпел".
 
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
 
Вооружение:
 
- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;
- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;
- ПЗРК "Игла";
- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";
- навигационная радиолокационная станция МР-231;
- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;
- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").



Ще на цю тему:

13:20 02.09.2019
В России утверждена стратегия развития морской деятельности
11:40 02.09.2019
В России решили поднять затопленный "Адмиралом Кузнецовым" плавдок без иностранной помощи
20:30 29.08.2019
Российский ракетный крейсер зашел с визитом в Алжир
14:10 29.08.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии началось специальное учение по видам всестороннего обеспечения ВМФ
13:40 27.08.2019
Новый МРК проекта 22800 начнет испытания в сентябре / Фото
15:20 23.08.2019
ВМФ России впервые за 28 лет получит шесть подводных лодок
11:00 23.08.2019
Новый док для "Адмирала Кузнецова" будет готов к 2023 году
12:40 19.08.2019
Российский ракетный крейсер с сопровождением войдет в Средиземное море
19:50 15.08.2019
Россия и Венесуэла подписали межправсоглашение о визитах военных кораблей
17:40 13.08.2019
Найбільша загроза російському флоту - це він сам / Фото
09:40 13.08.2019
Кингисеппский машиностроительный завод провел ремонт энергоустановки РК "Татарстан" / Фото
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
19:40 29.08.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Армении устанавливали мины и уничтожили "лагерь противника"
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 30.08.2019
Новий прем'єр Греції хоче переговорів з Німеччиною про виплату репарацій
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
11:41 30.08.2019
Пост грузинской полиции установлен на подконтрольной грузинской стороне территории - СГБ
10:41 30.08.2019
"Фашизм рухнет": Кикабидзе сделал роковой прогноз для России
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
08:41 30.08.2019
США готові взятися за утилізацію боєприпасів у Придністров'ї
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
Всі новини країни
Россия Россия
19:20 02.09.2019
ЮВО: Штурмовики на Кубани провели воздушные бои с условным противником на предельно малых высотах
18:40 02.09.2019
В Египте умер посол России
17:40 02.09.2019
Российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов
16:00 02.09.2019
В России поломали китайский беспилотник / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 30.08.2019
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста в августе 1944 года
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
Всі новини країни
Турция Турция
08:40 02.09.2019
Ердоган:Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
17:21 01.09.2019
Лайнер із Британії вирушить у найдовший навколосвітній круїз
16:51 01.09.2019
Анкара може розробити власний план для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату
08:21 01.09.2019
Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
19:30 02.09.2019
Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
19:10 02.09.2019
Крымчане могут обратиться в Прокуратуру АРК по Skype
19:00 02.09.2019
Названо кількість підприємств, які Росія “націоналізувала” в анексованому Криму
18:20 02.09.2019
270 школярів з Криму провели літо в мілітаризованому таборі Юнармії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд