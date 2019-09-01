Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?

12:20 02.09.2019   Азербайджан

Два месяца назад, 1 июля, был запущен газопровод TANAP, поставляющий природный газ в Европу и Турцию с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, запасы которого оцениваются в 1,2 триллиона м³.

Газопровод имеет первоначальную пропускную способность 16 млрд м³ в год, и его воздействие на себе уже в полной мере ощущает российский “Турецкий поток”, пишет ghall.com.ua

Так, на фоне падения спроса и цен на российский газ в Европе, где также осуществляется стремительная экспансия СПГ США, уже занявшего 20% рынка, давний и постоянный клиент России на “голубое золото” – Турция, резко сократила импорт.

При этом, по сравнению с европейскими покупателями, Турция является абсолютным лидером по сокращению закупок российского газа. В Турцию было поставлено чуть более 8 млрд м³, в то время как за первое полугодие 2018 Россия экспортировала в республику 12,7 млрд м³.

Таким образом, падение цен на газ до $120 (в Нидерландах) — $130 (на хабе NBP в Великобритании) за 1 тыс м³, вместо рассчитываемых “Газпромом” $240-$250, снижение спроса и появление такого конкурента, как TANAP, уже сулят российской монополии убытки в 2019 году в размере $7 млрд. 

Если сейчас TANAP будет поставлять газ по формуле 10 млрд м³ для клиентов в ЕС и 6 млрд м³ для Турции, то в перспективе его пропускную способность хотят расширять до 23 млрд м³ в год к 2023 году и 31 млрд м³ к 2026-му. 

Более того, в Евросоюзе возобновились переговоры о закупках газа из Туркменистана. Вопрос об этих поставках был поднят в ходе Каспийского экономического форума. И речь идет о заинтересованности в поставках до 30 млрд м³ газа в год. 

Уже известно, что в проекте этих поставок участвуют немецкие Edison Technologies GmbH и MMEC Mannesmann GmbH, французская Air Liquide и китайская Sinopec. 



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