В России решили поднять затопленный "Адмиралом Кузнецовым" плавдок без иностранной помощи

11:40 02.09.2019   Россия

Операцию по подъему затонувшего плавучего дока ПД-50 можно провести силами российских предприятий и профильных подразделений ВМФ. 

Об этом Mil.Press FlotProm рассказали два осведомленных источника, отраслевой и флотский.

Для этого потребуется провести ряд опытно-конструкторских работ в области водолазной техники и подводных технологий, сказал изданию отраслевой источник. Проработки позволят ликвидировать отставание российских технических решений от зарубежных и не привлекать к подъему ПД-50 иностранные компании. 

Другой собеседник издания добавил, что пока операция по подъему дока предметно не рассматривается. Отдел судоподъема НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "ВМА" (бывший 40-й институт) в состоянии разработать проект подъема сооружения, однако пока не получал соответствующего задания и финансирования.

"В теории схема подъема понятна, - рассказал изданию источник. - Док разделен на 26 балластных отсеков суммарным объемом почти в 170 тысяч кубометров. После необходимых процедур - например, герметизации трубопроводов продуваемых балластных отсеков и монтажа штуцеров для подачи туда сжатого воздуха - заводятся продувочные рукава, и после пробной продувки проходит герметизация мест утечки воздуха. Затем в определенной последовательности нужно продуть балластные отсеки".

Вместе с тем пока решения нет, отметили оба собеседника издания. 

19 ноября 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости подъема ПД-50. "Будет точно подниматься, потому что иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода", - сказал он. 

30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул на глубине 30-60 м. Один из его кранов упал на палубу крейсера. Корабль получил 52 повреждения, их оценили в 70 млн рублей, а сроки завершения модернизации "сдвинули вправо". 

Летом 2019 года на территории 35 СРЗ началась модернизация сухого дока, где весной-летом 2020-го планируют разместить крейсер. 

Плавдок ПД-50 был одним из крупнейших в мире. Построен в Швеции для ВМФ СССР в 1979 году. Его грузоподъемность – порядка 80 тыс. тонн. Доковый вес ПД-50 - 34,630 тс. Длина - 300 м (без учета длины кринолина), ширина - 88 м. Расстояние между башнями - 69 м. 



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