Як морпіхи били противника на Азові / Фото

11:20 02.09.2019   Украина

Розвідка повідомила, що "в пункті базування на північному сході Азовського моря відбувається формування десантного загону противника". 

Також за отриманою інформацією відомо про висування кораблів вогневої підтримки в район формування десанту. Це стало легендою навчань, які пройшли на узбережжі Азовського моря в районі проведення ООС, пише АрміяInform.

Після нанесення вогневого ураження противнику на десантно небезпеченому напрямку та доповіді командира передового загону про нарощення сил противника, командир БТГр прийняв рішення втягнути противника у вогневий мішок, для чого взвод морської піхоти перемістився на проміжний рубіж, а танковий підрозділ та ПТРез відійшли на рубіж блокування противника.

За досягненням основних сил противника 1-го та 2-го рубежів у вогневому мішку йому було нанесено комплексне вогневе ураження всіма силами та засобами БТГр та з метою блокування противника і унеможливлення здійснення ним відступу до десантно-висадочних засобів для евакуації сили артилерійської батареї поставили нерухомий загороджувальний вогонь.

Коли противник втратив можливість вести наступальні дії та близько 50 % боєздатності, командир тактичної групи прийняв рішення щодо здійснення контратаки флангів противника, яку проводять силами двох рот морської піхоти, двох танкових взводів і зенітного самохідно-артилерійського взводу.

«Метою навчання було покращити навички батальйону, зокрема командирів рот, артилерійських батарей щодо ведення бою в ночі», – наголосив керівник навчань полковник Дмитро Делятицький.

Надалі підрозділи вийшли на морське узбережжя, здійснюючи вогневе ураження противника за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Підрозділи морської піхоти впорались з поставленим завданням на відмінно, знищивши 90 % сил противника.

Важливо, що такого масштабу нічні навчання з бойовою стрільбою за участі підрозділів морської піхоти відбулись уперше з часів анексії Криму.

Фото АрміяИнформ

 



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