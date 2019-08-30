Smart Maritime Group сообщила о планах построить четвертый танкер для голландской компании.

На Херсонской верфи Smart Maritime Group (SMG) планируют построить еще один танкер для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V, рассказал гендиректор SMG Василий Федин в интервью Центру транспортных стратегий.

"Боюсь что-то загадывать, но наша цель выйти на минимум прошлого года - 600 млн гривен. В апреле мы завершили изготовление двух танкеров для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Сейчас строим для них третье судно, и в перспективе на этот год - еще одно. В ремонте сейчас находится 20 судов. В общем, мы ожидаем, что на судоремонте и модернизации мы заработаем около 300 млн гривен и около 200 млн гривен - на судостроении", - отметил Федин.

В июле 2019 года на Херсонской верфи SMG заложили третий 110-метровый танкер для нидерландской VEKA Group. Насыщенный корпус танкера должны построить за 10 месяцев.

Фото с сайта ЦТС